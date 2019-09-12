Son Dakika Haberleri: Filenin Efeleri, Rusya'ya mağlup oldu
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Filenin Efeleri, Rusya'ya mağlup oldu

22 dakika önce

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, Rusya'ya mağlup oldu, System.String[]

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.


Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.


Salon: Dvorana Center Stozice


Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)


Türkiye: Oğuzhan, Arslan, İzzet, Faik Samed, Adis, Yiğit, Burak (L) (Batuhan, Burak, Volkan (L), Vahit Emre, Arslan, Metin, Doğukan)


Rusya: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov, Golubev (L) (Semyshev, Andreev (L), Butko)


Setler: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25


Süre: 94 dakika (20,28,25,21) - İSTANBUL

Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:27 Kaynak: İHA
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