Filenin Efeleri, Rusya'ya mağlup oldu

Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki ikinci maçında cumartesi günü TSİ 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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