Filenin Efeleri şampiyonluğu babalara armağan etti

2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, kupayı tüm babalara armağan etti.

Filenin Efeleri, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Babalar Günü'ne denk gelen şampiyonluklarıyla ilgili şunları söyledi:

Adis Lagumdzija: Babalar Günü gibi anlamlı ve güzel bir günde şampiyon olduğumuz için çok mutlu ve gururluyum. Turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" seçilmek de ayrıca çok gurur verici. Kardeşimle birlikte milli takım forması giydiğimiz bu turnuvanın yeri bende hep ayrı olacak. Şampiyonluğumuz, üzerimizde büyük emekleri olan tüm babalarımıza armağan olsun.Burak Güngör: Bir baba olarak Babalar Günü'nde şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini çocuklarımız ve geleceğimiz için yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki bu şampiyonluk da gelecek kuşaklar için yol gösterecek ve erkek voleybolu ülkemizde daha da ilerleyecek. Yiğit Gülmezoğlu : Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Her geçen gün yaptıklarımızın üzerine bir şeyler katacağımıza ve başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum. Her zaman, her koşulda bizi destekleyen ailelerimize, bugünün özelinde de tüm babalarımıza teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.

Murat Yenipazar: Üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz. Yakaladığımız bu ivmeyi korumayı ve daha da ileriye gitmeyi istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Bize inanan, kalbi bizimle atan, bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bugünün anlam ve önemi babalarımızın günü de kutlu olsun.