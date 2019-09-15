Son Dakika Haberleri: Filenin efeleri, slovenya'ya 3-0 mağlup oldu
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Filenin efeleri, slovenya'ya 3-0 mağlup oldu

1 saat önce

Türkiye: 3-0SALON: Dvorana Center StoziceHAKEMLER: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Sinisa Isajlovic (Avusturya)SLOVENYA: Kozamernik, Vincic, Urnaut, Pajenk, Gasparini, Cebulj, Kovacic (L) (Stern T., Stern Z.

Filenin efeleri, slovenya'ya 3-0 mağlup oldu, System.String[]
Türkiye: 3-0

SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Sinisa Isajlovic (Avusturya)
SLOVENYA: Kozamernik, Vincic, Urnaut, Pajenk, Gasparini, Cebulj, Kovacic (L) (Stern T., Stern Z., Klobucar (L), Ropret)
TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan (L) ( Selçuk, İzzet, Faik Samed, Metin)
SETLER: 30-28, 25-16, 25-23
SÜRE: 97 dakika (38, 24, 35)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi Slovenya'ya 3-0 kaybetti.
Dvorana Center Stozice'de oynanan mücadelede Türkiye, rakibine 30-28, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki dördüncü maçında 17 Eylül Salı günü TSİ 21.30'da Belarus ile karşılaşacak.


Azerbaycan, Avusturya, Slovenya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
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