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Filenin Efeleri, son 16'da veda etti - Son Dakika

Filenin Efeleri, son 16'da veda etti

13.09.2021 01:40
Filenin Efeleri, son 16'da veda etti, System.String[]

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Wojciech Maroszek, Vlastimil Kovar

Sırbistan: Atanasijevic, Ivovic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac (Pekovic, Majstorovıc, Krsmanovic, Luburic, Todorovic, Okolic)

Türkiye: Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Baturalp Burak Güngör, Oğulcan Yatgın, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12

Süre: 140 dakika - İSTANBUL

Avrupa Şampiyonası, Sırbistan, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, son 16'da veda etti - Son Dakika Spor


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