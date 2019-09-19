Filenin Efeleri, son 16 turuna adını yazdırdı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Finlandiya'ya 25-20, 15-25, 18-25, 25-23 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Sahadan 1 puanla ayrılan Filenin Efeleri, grup aşamasını 7 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi.

C Grubu'nda bugün oynanan diğer karşılaşmada Rusya, Slovenya'yı 3-0 (25-21, 25-21, 25-21) mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Rusya, Slovenya, Türkiye ve Finlandiya, adlarını son 16 turuna yazdıran takımlar oldular. Filenin Efeleri'nin son 16 turundaki rakibi ise; A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan İtalya oldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, İtalya ile oynayacağı karşılaşma 22 Eylül Pazar günü TSİ 18.00'de Fransa'nın Nantes kentinde oynayacak.

Salon: Dvorana Center Stozice

Hakemler: Sinisa Isajlovic (Avusturya), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)

Finlandiya: Kaurto, Tervaportti, Siltala, Siirila, Sivula, Ronkainen, Kerminen (L) (Suihkonen, Krastins, Sinkkonen, Kaislasalo, Lankinen, Ivanov)

Türkiye: Arslan, Burak, Doğukan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Burak (L) (Batuhan, İzzet, Vahit Emre)

Setler: 25-20, 15-25, 18-25, 25-23, 15-12

Süre: 123 dakika (25,22,27, 31,18)

(İHA)