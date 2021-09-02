Filenin Efeleri son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 yendi

SALON: Hakametsa Arena

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)

RUSYA: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh, Golubev (L) (Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)TÜRKİYE: Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Beytullah (L) Caner (L) (Mirza, Yiğit, Bedirhan, Oğulcan)SETLER: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25SÜRE: 1 saat 58 dakika (35' 27' 30' 26')

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti.Karşılaşmanın en skorer isimleri 19'ar sayıyla Adis ve Efe Mandıracı olurken onlara; Mert 12, Emre 11, Yiğit 8, Burak 4, Bedirhan ve Murat da 1 sayıyla eşlik etti.

Filenin Efeleri yarın TSİ 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.