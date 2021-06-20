Filenin Efeleri, üst üste 2'nci kez namağlup Avrupa Altın Ligi şampiyonu

SALON: SC Lange Munte

HAKEMLER: Simone Santi (İtalya), Christian Peter Wolf (İsviçre)

UKRAYNA: Iereshchenko, Semenuik, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi, Fomin (L) (Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)TÜRKİYE: Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Beytullah (L) (Efe, Kaan, Mustafa, Ahmet, Caner (L), Arda)SETLER: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25SÜRE: 114 dakika (22', 32', 27', 33')

2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, üst üste 2'nci kez namağlup şampiyon oldu. Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, bu maçlarda rakiplerine yalnızca 5 set verdi.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİKGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan millileri tebrik etti.

Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Efeleri. CEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.