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Filenin Efeleri, yarı finalde

9 dakika önce

Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB Challenger Kupası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'Yİ 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

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Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB Challenger Kupası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'Yİ 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucla Filenin Efeleri, yarı finale yükselmeyi garantiledi. Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki ikinci ve son karşılaşmasında ise; yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.
Salon: Stozice Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Mirko Jankovic (Sırbistan) Türiye: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Volkan (L), Metin, Oğulcan) Şili: Parraguirre, Uteau, Araya, Parraguirre, Bonacic, Banda, Castillo (L) (M.Parraguirre, Mardones, Soltau) Setler: 25-13, 25-22, 25-22 Süre: 81 dakika (21, 30, 30)
(İHA)
04.07.2019 23: 49: 30 TSI
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Ljubljana, Slovenya, Şili, Güncel
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