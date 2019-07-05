Filenin Efeleri, yarı finalde

Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB Challenger Kupası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'Yİ 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB Challenger Kupası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'Yİ 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucla Filenin Efeleri, yarı finale yükselmeyi garantiledi. Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki ikinci ve son karşılaşmasında ise; yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

Salon: Stozice Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Mirko Jankovic (Sırbistan) Türiye: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Volkan (L), Metin, Oğulcan) Şili: Parraguirre, Uteau, Araya, Parraguirre, Bonacic, Banda, Castillo (L) (M.Parraguirre, Mardones, Soltau) Setler: 25-13, 25-22, 25-22 Süre: 81 dakika (21, 30, 30)

(İHA)

04.07.2019 23: 49: 30 TSI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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