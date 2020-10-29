Filenin şampiyonu Manisa BBSK

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kız Voleybol Yıldız Takımı, Cumhuriyet Turnuvası'nda şampiyon oldu. Final maçında karşılaştığı Yunusemre Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Manisa BBSK, Cumhuriyet Bayramı'nı kupa ile taçlandırmanın sevincini ve gururunu doyasıya yaşadı.

Cumhuriyet Turnuvası kapsamında Saruhanlı Belediyespor, Laleli Zaferspor ve Turgutlu Belediyespor engellerini aşan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Yunusemre Belediyespor ile final müsabakasında karşılaştı. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Bora Çaylan ve Orhan Haşim Elmalı da takip etti. Karşılaşmanın ilk seti 25-13'lük skorla Manisa Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğü ile geçildi, 1-0. İkinci sette Yunusemre Belediyespor, 16-25'lik skorla setleri eşitledi 1-1. Karşılaşmanın uzatma seti, iki ekibin de karşılıklı sayıları ile ilerledi. 16-15'lik skorla öne geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, maç sayısında hata yapmadı ve başarılı hücum setiyle karşılaşmayı 17-15'lik skorla kazanmasını bildi. Maç sonunda Manisa BBSK, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Kupa töreni 30 Ekim'de yapılacak

Cumhuriyet Turnuvası'nı şampiyonlukla noktalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasına törenle kavuşacak. 30 Ekim Cuma günü saat 16.00'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek seramoni ile kupayı kaldıracak olan Manisa BBSK'lı yıldız kızlar, daha sonra şampiyonluk kupasını kulüp müzesine götürecek. - MANİSA