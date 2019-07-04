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Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu

22 dakika önce

- Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan ŞampiyonuANKARA - Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

- Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu
ANKARA - Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
TVF Başkent Voleybol Salonunda oynan final mücadelesinde Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15'lik setlerle üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Georgiana Maria Latan (ROM), Yasin İlhan Sırbistan: Veronica Dokic, Rada Perovic, Jovan Mirosavljevic, Miljana Glusac, Vanja Savic, Milica Milunovic (Bojona Gocanin, Isidora Rodic, Tara Taubner, Mina Mijatovic, Ana Marija Jonjev, Jovana Cvetkovic)
Türkiye: Nazlı Eda Kafkas, Derya Cebecioğlu, Yaren Işık, Melis Katipoğlu, Yaprak Erkek, Zeynep Sude Demirel (Simay Kurt, Eylül Karadaş, Merve Atlıer, Elif Sude Erginbaş, Aysun Aygör, Zeynep Uzen)
Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15
Süre: 2 Saat 18 dakika (26, 29, 31, 33, 19)
Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
Sırbistan Karadağ, voleybol, Türkiye, Spor
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