Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı

1 saat önce

SALON: AnkaraHAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Vladimir Oleynik (Rusya)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Simge (L) (Gözde, Fatma, Hande, Naz, Şeyma)FİNLANDİYA: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Koskelo (L) (Kosonen, Czakan)SETLER: 26-24, 25-15, 20-25,...

Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı, System.String[]

SALON: Ankara


HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Vladimir Oleynik (Rusya)


TÜRKİYE: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Simge (L) (Gözde, Fatma, Hande, Naz, Şeyma)


FİNLANDİYA: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Koskelo (L) (Kosonen, Czakan)


SETLER: 26-24, 25-15, 20-25, 21-25, 15-10


SÜRE: 120 dakika (28, 24, 25, 27, 16)


Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı ağırladı. Ankaralı voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta milliler, rakibini 26-24, 25-15, 20-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup etti ve Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı. Filenin Sultanları, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 19.30'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

Türkiye, Meryem, İtalya, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:17 
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