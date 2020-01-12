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Filenin Sultanları, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında...
6 saat önce
Filenin Sultanları, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Filenin Sultanları, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. - İSTANBUL
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