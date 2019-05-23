Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı

6 saat önce

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde A Mili Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 25-19, 25-23, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı.

Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde A Mili Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 25-19, 25-23, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, daha önce Güney Kore ve Hollanda'yı da yenmişti.
Salon: Aleksandar Nikolic Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Evgeny Makshanov (Rusya) Türkiye: Cansu, Kübra, Meliha, Hande, Zehra, Ebrar, Simge (L) (Meryem, Ezgi, Şeyma) Sırbistan: Mihajlovic, Veljkovic, Popovic, Boskovic, Busa, Mirkovic, Pusic (L) (Aleksic, Blagojevic, Antanasijevic, Bjelica) Setler: 25-19, 25-23, 25-20 Süre: 1 saat 29 dakika (27, 33, 29)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Hollanda, voleybol, Sırbistan Karadağ, Güncel
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