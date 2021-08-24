A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.
Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak. Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Salon: BT Arena
Hakemler: Aleksandar Vinaliev, Sabine Witte
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz)
Hollanda: Anne Buijs, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Nika Daalderop, Juliet Lohuis, Britt Bongaerts (Kirsten Knip, Myrthe Schoot, Maret Grothues, Laura Dijkema, Mamit Jasper, Celeste Plak, Indy Baijens)
Setler: 21-25, 21-25, 20-25
Süre: 80 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı - Son Dakika Spor