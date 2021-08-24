Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı

Mililer, Bulgaristan 'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak. Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu son maçında Hollanda 'yı 3-0 yenerek, 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.

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