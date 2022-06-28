Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı

28.06.2022 09:27
Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Milliler'de İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 eşlik etti.

Salon: Salle Bir El Djir

Hakemler: Moshira Mohamed (Mısır), Zied Ridene (Tunus)

Türkiye: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Yaprak, Ayçin, Buse (L) (Melis, Emine, Aslıhan, Derya)

İtalya: Enweonwu, Mazzaro, Diop, Perinelli, Squarcini, Bosio, Panetoni (L) (Battistoni, D'odorico, Cagnin, Frosini)

Setler: 26-24, 25-19, 19-25, 25-21

Süre: 1 saat 49 dakika (29,26,25,29)

Ay-yıldızlılar, Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 28 Haziran Salı günü TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak.

(İHA)

YORUMLAR
500
19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Türk sinemasını yasa boğan haber: Efsane isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 09:33:48. #1.11#
SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement