Filenin Sultanları Avrupa 3'üncüsü

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

SÜRE: 84 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Sultanları'nda Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayıyla mücadele etti.

- İstanbul