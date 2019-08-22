Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar 3 madalya aldı
Son Dakika Spor Haber

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar 3 madalya aldı

25 dakika önce

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugüne kadar 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar 3 madalya aldı, System.String[]

Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugüne kadar 1 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Milliler, son 4 turnuvada da 3 kez yarı final oynama başarısı gösterdi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos - 8 Eylül 2019 tarihlerinde arasında düzenlenecek olan 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yine yeni bir başarı için mücadele edecek. Milliler, turnuvada A Grubu'nda Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan ile mücadele edecek.


File Sultanları, şampiyona tarihindeki ilk madalyasını 2003 yılında Ankara'da düzenlenen turnuvada elde etti. Milli Takım, o turnuvada finalde Polonya'ya yenilmiş ve gümüş madalyanın sahibi olmuştu. O günden bu yana gelişen Türk Voleybolunda sayısız başarılar elde milliler, son 4 Avrupa Şampiyonası'nın 3'ünde de yarı final oynadı.


2011 yılında İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncü olarak bronz madalya alan Filenin Sultanları, turnuva tarihinde ikinci madalyasını kazandı. 2015 yılında şampiyonayı 4. olan ay-yıldızlılar, son olarak 2017 yılında Azerbaycan - Gürcistan ortaklığında düzenlenen şampiyonada da yine kürsüye çıktı ve bronz madalya elde etti. - İSTANBUL

voleybol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cenk Tosun, Beşiktaş'tan gelen teklifi ve cevabını açıkladı
27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu Sturridge transferinde gerçek ortaya çıktı! Tam 13 kulübün elinden aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:28:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar 3 madalya aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]