Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Son Dakika Spor Haber

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

1 saat önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.


Türk Milli Takımı, Ankara Arena'da tıklım tıklım dolu tribünler önünde, turnuvaya en çok katılım gösteren takımlardan Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede Polonya'yı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.


Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda finale adını yazdırırken, son şampiyon Sırbistan'ın da rakibi oldu.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts


Türkiye: Meliha, Kübra, Meryem, Hande, Eda, Naz, Zehra, Ebrar, Cansu, Şeyma, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)


Polonya: Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Medryzk, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)


Setler: 25-17, 25-16, 14-25, 25-18


Süre: 1 saat 33 dakika (20, 23, 21, 29) - ANKARA

Sırbistan Karadağ, voleybol, Polonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!
İlk 11'den 7 oyuncumuz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor! Beşiktaş Park kırmızı-beyaz! Emre Belözoğlu milli formayla 100. maçına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 22:36:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]