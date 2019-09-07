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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

1 saat önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

Türk Milli Takımı, Ankara Arena'da tıklım tıklım dolu tribünler önünde, turnuvaya en çok katılım gösteren takımlardan Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu geçen mücadelede Polonya'yı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda finale adını yazdırırken, son şampiyon Sırbistan'ın da rakibi oldu.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts

Türkiye: Meliha, Kübra, Meryem, Hande, Eda, Naz, Zehra, Ebrar, Cansu, Şeyma, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)

Polonya: Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Medryzk, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)

Setler: 25-17, 25-16, 14-25, 25-18

Süre: 1 saat 33 dakika (20, 23, 21, 29)

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Sırbistan Karadağ, voleybol, Polonya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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