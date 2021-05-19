Filenin Sultanları, basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika

Filenin Sultanları, basın mensupları ile bir araya geldi

19.05.2021 16:02
Filenin Sultanları, basın mensupları ile bir araya geldi, System.String[]

Başantrenör Giovanni Guidetti: En büyük hedef, olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmekİbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR - - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibi, FIVB Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü...

Başantrenör Giovanni Guidetti: En büyük hedef, olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmek

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR - -

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibi, FIVB Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla buluştu.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, bu yaz en önemli hedeflerinin Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazır bir

şekilde katılmak olduğunu söyledi.Yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Guidetti, "Sezon boyunca yaşanan şartlar herkes için geçerliydi. O yüzden bunu bir bahane olarak kullanmıyoruz. Hep birbirimize söylediğimiz bir şey var; biz bahane üretmiyoruz, çözüm üretiyoruz. Bunun için çözümler üreteceğiz. Milletler Ligi sürecini yorgunluklarımızı gidermek, sakatlıklarımızı halletmek için kullanacağız. Bu yazın en büyük hedefi, olimpiyatlara tam takım ve düzgün bir şekilde gidebilmek. Bütün hazırlığımızı ona göre yapıyoruz" dedi.Hazırlıklarını 35 oyuncuyla sürdürdüklerini dile getiren Guidetti, "Öncelikle federasyonumuza bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Çünkü dünyada böyle bir organizasyonu bu şekilde iyi yapabilen ve yönetebilen çok az ülke var. Şu an aktif olarak çalışan 35 oyuncumuz var. İki tarafta da çalışmalarımız çok iyi devam ediyor. Birinci grup, bundan önceki 4 senelik süreçte milli takıma yardım etmiş ve olimpiyata gitmesi için takımda ter dökmüş, forma giymiş oyunculardan oluşuyor. Diğer grubu ise iki senedir gösterdikleri performansla seçtik. Diğer grubumuz yaşça genç. Hem altyapı milli takımımızda hem de ligimizde göstermiş oldukları performansa dayanarak seçtik. Onlar milli takımımızın geleceğini oluşturuyor. Bununla birlikte onlara Milletler Ligi, olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası'nda da kullanabilecek şekilde antrenman yaptırıyoruz" diye konuştu.A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Ankara'da gümüş madalyayla tamamladıkları Avrupa Şampiyonası'nın harika bir deneyim olduğunu sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:

"Şu anda olmak istediğimiz yerdeyiz. Çok iyi ve istekli bir şekilde çalışıyoruz. Bizi çok zor ve uzun bir süreç bekliyor. Onun için ne yapacağımızı biliyoruz. Planımız hazır. Nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Süreç bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Burada gördük ki bu takım her şeyi yapabilir. Sonuna kadar mücadele edersek, çalışırsak, oynarsak, takım olarak hareket edebilirsek dünyadaki en iyi takım olmadığımızı biliyoruz ama dünyadaki her takımı yenebileceğimize de inanıyoruz."

Filenin Sultanları, basın mensupları ile bir araya geldi

Avrupa Şampiyonası, Olimpiyat, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika Spor


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