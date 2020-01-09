Filenin Sultanları, Belçika maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Belçika maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Filenin Sultanları, Belçika maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, hücum ve savunma üzerine yapılan taktik uygulamaların ardından servis çalışmasıyla son buldu.

Filenin Sultanları, Belçika maçına hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, hücum ve savunma üzerine yapılan taktik uygulamaların ardından servis çalışmasıyla son buldu.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda geride kalan iki karşılaşmada Almanya'ya 3-1 mağlup olurken, Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup etti. Milli takım, grubundaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.


Milliler, ilk iki karşılaşmanın ardından topladığı 3 puanla grubunda ikinci sırada yer alıyor.


"Çok önemli bir maça çıkacağız"


Elemeleri değerlendiren milli takım oyuncularından Fatma Yıldırım, "Turnuvalarda ilk maçlar, her zaman çok zor olur. Turnuvaya kötü bir başlangıç yaptık ama Hırvatistan maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi etmeyi başardık. Son Avrupa Şampiyonası'nda da zorlu bir mücadelenin ardından yenmeyi başardığımız bir ekipti. Bu yüzden 3-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Turnuva ilerledikçe oynadığımız oyunun da oturacağını düşünüyorum. Belçika karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için son derece önemli ve kritik bir maç olacak. Kazanacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Simge Aköz ise zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizerek, "Belçika da çok zorlu bir rakip ama sahada en iyi şekilde mücadele edip, maçı kazanmak ve gruptan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


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Hırvatistan, Türkiye, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:56 
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