Filenin Sultanları, bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan 'a 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları bronz madalya müsabakasında yarın TSİ 18.00'de İtalya - Hollanda maçının mağlubu ile karşılaşacak.

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