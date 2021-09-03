Filenin Sultanları, bronz madalya maçına çıkacak - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları bronz madalya müsabakasında yarın TSİ 18.00'de İtalya - Hollanda maçının mağlubu ile karşılaşacak.
Salon: Stark
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)
Türkiye: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, Meliha)
Sırbistan: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic, Silvija Popovic (L) (Lazovic, Caric, Mirkovic)
Setler: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25
Süre: 2 saat 6 dakika (42, 34, 28, 22)
-İHA-
Kaynak: İHA
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