Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti
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Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

1 saat önce

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-0 Mağlup Etti, System.String[]
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında 7'nci galibiyetine imza attı. Millilerimizde 18 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Meliha 12, Kübra 11, Hande 10 sayı ile eşlik etti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki üçüncü ve son maçında ise yarın TSİ 14.05'te ev sahibi Tayland'la karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN: 3-0 SALON: Huamark Salonu HAKEMLER: Taghrid Khattab (Mısır), Ziling Wang (Çin) TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Simge (L) (Gözde, Ezgi) BULGARİSTAN: Dimitrova, Paskova, Todorova, Dancheva, N.Dimitrova, Kitipova, Todorova (L) (Barakova, Chausheva, Krivoshiyska, S.Dimitrova) SETLER: 25-14, 25-9, 25-23 SÜRE: 1 saat 17 dakika (25, 21,31)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
voleybol, Tayland, Bulgaristan, Güncel
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