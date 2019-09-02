Filenin sultanları çeyrek final biletini aldı

Tüm dünyada kadınların ve genç kızların güçlenmesi ve daha özgüvenli olmasını destekleyen Orkid'in Cesaret Sponsoru olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikincilikle tamamladığı grup maçlarının ardından Avrupa Şampiyonası'ndaki final mücadelesine son 16 maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam Hırvatistan'a karşı çeyrek final mücadelesi veren A Milliler, 1-1 ve 1-2 devam eden maçın seyrini 4. setin ardından değiştirmeyi başardı. 4. setin sonunda yeniden beraberliği yakalayan Filenin Sultanları 5. sette benzersiz bir mücadele vererek çeyrek finale gidiş biletini kazandı.

İlk günden bu yana süregelen performansıyla şampiyonanın favori takımı olarak gösterilen milliler şampiyonada hiç yenilgisi olmayan Hollanda milli takımına karşı çeyrek final mücadelesi verecek. 4 Eylül'de 17.00'da gerçekleşecek mücadelede iki takım yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Grubunda ilk 4 sırayı alan takımların üst tura çıkacağı turnuvada; grup maçlarından sonraki tüm maçlara Türkiye ev sahipliği yapacak. Avrupa Şampiyonası'nın programı; son 16 maçlarının ardından kazanan takımlar şampiyonaya 4 Eylül'deki çeyrek final karşılaşmaları ve 7 Eylül'deki yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Şampiyon takımın belli olacağı final karşılaşması ise 8 Eylül Pazar günü Ankara'da oynanacak.