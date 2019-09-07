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Filenin Sultanları finalde

1 saat önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

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2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.

(İHA)

Sırbistan Karadağ, voleybol, Polonya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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