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Filenin Sultanları finalde

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 3-1 yendi ve finale yükseldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 3-1 yendi ve finale yükseldi. Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

voleybol, Polonya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:35 
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