Filenin Sultanları finalde
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 3-1 yendi ve finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 3-1 yendi ve finale yükseldi. Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:35
Mete Gazoz çeyrek finalde elendi Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi! Emre Belözoğlu milli formayla 100. maçına çıktı