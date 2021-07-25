Filenin Sultanları gururlandırdı! Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti

Filenin Sultanları, Tokyo2020 B Grubu maçında son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi.

Kadın Voleybol Takımımız, Çin'i 25-21, 25-14 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

EBRAR COŞTU

Milli Takım'ın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Çin karşısında 18 sayıyla oynadı. Zehra Güneş ve Eda Erdem de karşılaşmada öne çıkan isimlerdi. Maçın yıldızı olan Ebrar, "Bu kadar kolay geçmesini beklemiyorduk. Temiz oynadık. Çok mutluyuz umarım bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.