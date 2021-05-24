"Filenin Sultanları" hedefe odaklandı - Son Dakika

"Filenin Sultanları" hedefe odaklandı

24.05.2021 11:18

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, bu yaz katılacakları 3 turnuva için çok motive olduklarını ve hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, bu yaz katılacakları 3 turnuva için çok motive olduklarını ve hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Bu yıl 25 Mayıs-25 Haziran'da FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), 23 Temmuz-8 Ağustos'ta Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 18 Ağustos-4 Eylül'de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek "Filenin Sultanları"nın orta oyuncusu Eda Erdem Dündar, Türkiye'nin kadın voleybolundaki başarısına değinerek milli takımın hedefleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Salgının etkisiyle çok yoğun tempoda ve zorlayıcı bir sezon geçirdiklerini belirten milli voleybolcu, "Hazırlıklar gayet keyifli gidiyor. Yorucu bir sezonun ardından milli takımda yeniden bir araya gelip turnuva oynayacak olmak bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Çünkü 1,5 senedir ayrıyız. Herkes kampın ilk gününden beri çok özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi çok özlemişiz. Birbirimizle muhabbet etmeyi, bir şeyler paylaşmayı çok özlemişiz. Başarmak istediğimiz hedeflerimiz var. Bu yaz çok önemli 3 turnuva oynayacağız. Şu an çok motiveyiz. Kaldığımız yerden devam edip, üstüne koymak istiyoruz. İnşallah bu yaz güzel voleybol izletiriz." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat oyunları sporun zirve noktası"

Eda Erdem Dündar, Çin, Rusya, ABD, İtalya ve Arjantin ile aynı grupta yer aldıkları Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecekleri için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Olimpiyat oyunlarının her oyuncunun kariyerinde önemli yer tuttuğunu aktaran 33 yaşındaki voleybolcu, "Dünyanın sayılı sporcularıyla aynı ortamda bulunuyorsunuz, saygı duyduğunuz sporcularla tanışıyorsunuz. Siz de onlar gibi elit sporcular arasında oluyorsunuz. Bunlar çok büyük artılar. Olimpiyatlar sporun zirve noktası. Benim ikinci olimpiyatım olacak. Çok heyecanlıyım. Gençler de katılmaya hak kazandığımız günden beri çok heyecanlı ve istekli. Hepimize çok güzel bir hatıra kalacak. İnşallah olimpiyatlar hepimizin adına güzel geçer." değerlendirmesinde bulundu.

"Finallerde kaybetmek ekstra motivasyon sağlıyor"

Eda Erdem Dündar, son yıllarda Avrupa Şampiyonası'nda birer ikincilik ve üçüncülük ile Milletler Ligi'nde üçüncülük alan milli takımın finallerde kaybetmesinin kendilerine ekstra motivasyon sağladığını ifade etti.

Hedeflerinin finallerde oynama alışkanlığını kazanmak olduğunu kaydeden tecrübeli voleybolcu, "Finallerde kaybetmek ekstra motivasyon sağlıyor, çünkü yapabileceğinizi biliyorsunuz. Bu sizin için bir ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Şöyle bir durum var, ikinciliklerimiz takımımızın genç ve tecrübesiz olmasından kaynaklanıyor. Örnek vermem gerekirse Sırbistan gibi bu turnuvaları ve finalleri oynadıkça, finalleri oynamaya alıştıkça ve altını kazandıkça başarılar devam edecektir. Hedefimiz bu yönde." şeklinde konuştu.

"İyi bir jenerasyona sahibiz"

Türkiye'nin kadın voleybolunda iyi bir jenerasyon yakaladığını belirten Eda Erdem Dündar, başarının ana nedenleri arasında yapılan yatırımın olduğunu vurguladı.

Altyapı ve olanakların çok iyi olduğunu ifade eden milli voleybolcu, "İyi bir jenerasyona sahibiz. Federasyonumuz daha fazla kız çocuğuna ulaşmaya çalışıyor. Bunun yanında sponsorların desteği var. Başarı ve sponsor destekleriyle beraber dünyanın sayılı oyuncu ve antrenörleri ligimizi tercih ediyor. Bunlarla beraber biz de gelişim sağlıyoruz. Bunların ana nedenleri arasında yapılan yatırım var." diye konuştu.

Fenerbahçe Opet forması giyen Eda Erdem Dündar, tarihin en iyi 100 sporcusu arasına seçilmesinin mutluluk verici olduğunu da aktararak, "Bunun arkasında çok büyük bir takım çalışması ve özveri var. Yaşadığım sakatlıklar, bulunduğum ortamlar, oynadığım turnuvalar bunların hepsi birer tecrübe. Bunların arkasında çok büyük bir emek yatıyor. Bana katkı sağladıkları için hem antrenörlerime hem takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gençler, çalışmaktan vazgeçmezseniz, pes etmezseniz bunun yanında yeteneğiniz de varsa ve doğru seçimler yaparsanız siz de neden o listede olmayasınız." şeklinde görüş belirtti.

Filenin Sultanları hedefe odaklandı
Filenin Sultanları hedefe odaklandı
Filenin Sultanları hedefe odaklandı
Filenin Sultanları hedefe odaklandı

Eda Erdem, Olimpiyat, voleybol, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Filenin Sultanları' hedefe odaklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:19 Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
12:02 Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu
12:00 Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası
11:58 Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar
11:56 İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti
11:53 Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor
11:35 Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini bastı, canından oldu
11:28 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u, toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu dinleyecek
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de         
12:24
Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı         
12:15
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
12:07
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 12:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Filenin Sultanları" hedefe odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement