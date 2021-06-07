Filenin Sultanları, ilk yenilgisini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ne 3-1 mağlup oldu. Millilerde Tuğba Şenoğlu 13, Meryem Boz, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt 10'ar sayıyla oynadı.

Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti 'ne 3-1 kaybetti ve organizasyondaki ilk yenilgisini almış oldu.

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