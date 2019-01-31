Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin'de Oynayacak

Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin'de Oynayacak

50 dakika önce

Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin'de Oynayacak2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Bayan Milli Voleybol Takımı, Çin,...

Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin'de Oynayacak, System.String[]
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin'de Oynayacak

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Bayan Milli Voleybol Takımı, Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

2020 yılının Ocak ayında ise; Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri düzenlenecek. Avrupa Kıta Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olan ülke; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:

A Grubu (Polonya)

Polonya, Sırbistan, Porto Riko, Tayland

B Grubu (Çin)

Çin, Türkiye, Almanya, Çekya

C Grubu (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak)

A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan

D Grubu (Brezilya)

Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan

E Grubu (Rusya)

Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika

F Grubu (İtalya)

İtalya, Hollanda, Belçika, Kenya - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Tokyo, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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