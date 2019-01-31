Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin'de Oynayacak
50 dakika önce
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin'de Oynayacak2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Bayan Milli Voleybol Takımı, Çin,...
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri Karşılaşmalarını Çin
'de Oynayacak
2020 yılında Japonya
'nın başkenti Tokyo
'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Bayan Milli Voleybol Takımı, Çin, Almanya
ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu mücadeleleri ise; Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde oynanacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
2020 yılının Ocak ayında ise; Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri düzenlenecek. Avrupa Kıta Olimpiyat Elemeleri'nde şampiyon olan ülke; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:
A Grubu (Polonya
)
Polonya, Sırbistan
, Porto Riko
, Tayland
B Grubu (Çin)
Çin, Türkiye
, Almanya, Çekya
C Grubu (Ev sahibi ülke daha sonra belli olacak)
A.B.D., Arjantin
, Bulgaristan
, Kazakistan
D Grubu (Brezilya
)
Brezilya, Dominik Cumhuriyeti
, Kamerun
, Azerbaycan
E Grubu (Rusya
)
Rusya, Güney Kore
, Kanada
, Meksika
F Grubu (İtalya
)
İtalya, Hollanda
, Belçika
, Kenya
- İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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