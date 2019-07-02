Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alıyor

A Kadın Milli Takımımız, 03-07 Temmuz tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing
'te düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alacak.
Milletler Ligi Finalleri'nde A Grubu'nda ev sahibi Çin ve İtalya
ile mücadele edecek Filenin Sultanları, finallerdeki ilk karşılaşmasında yarın Türkiye
saati ile 14.30'da Çin ile karşılaşacak.
Millilerimizin 15 kişilik Milletler Ligi Finalleri kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay
, Ezgi Dilik
Pasör Çaprazları: Meryem
Boz, Ebrar Karakurt
Smaçörler: Hande Baladın
, Meliha İsmailoğlu
, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz
Orta Oyuncular: Zehra Güneş
, Kübra Akman
, Yasemin Güveli, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu - ANKARA