Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bronz madalya maçına çıkacak

Türkiye: 3-0

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, A.B.D.'ye 3-0 mağlup oldu. Millilerde günün en skorer ismi 17 sayıyla Ebrar Karakurt olurken; ona Eda 11, Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1'er sayıyla eşlik etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 17.00'de Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak.