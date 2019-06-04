Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı

1 saat önce

SALON: Huamark SalonuHAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Taghrid Khattab (Mısır)TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Gözde Yılmaz, Hande, Kübra, Simge (L) (Ezgi, Ebrar, Aslı)DOMİNİK CUM.: B.Martinez, de La Cruz, Perez, Rivera, Eve, Marte, Martinez (L) (Perez, Pena, Gonzalez, J.

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SALON: Huamark Salonu
HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya),  Taghrid Khattab (Mısır)
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Gözde Yılmaz, Hande, Kübra, Simge (L) (Ezgi, Ebrar, Aslı)
DOMİNİK CUM.: B.Martinez, de La Cruz, Perez, Rivera, Eve, Marte, Martinez (L) (Perez, Pena, Gonzalez, J.Martinez, Arias)
SETLER: 25-20, 25-21, 24-26, 25-18
SÜRE: 120 dakika (26, 31, 37, 26)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasında Tayland etabında mücadele eden Türkiye, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı. Millilerimizde 22 sayı ile oynayan Gözde Yılmaz karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande 18, Meliha 12, Ebrar 10 sayı ile eşlik etti. Bu sonucun ardından Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında 6'ncı galibiyetine imza atan Milliler, puanını da 18'e yükseltti.


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:23 Kaynak: DHA
Japonya, Gözde Yılmaz, Türkiye, Spor
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