Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı

19 dakika önce

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı, System.String[]
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı.

Millilerimizde 22 sayı ile oynayan Gözde Yılmaz karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande 18, Meliha 12, Ebrar 10 sayı ile eşlik etti. Bu sonucun ardından Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında 6'ncı galibiyetine imza atan Milliler, puanını da 18'e yükseltti.

SALON: Huamark Salonu

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Taghrid Khattab (Mısır)

TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Gözde Yılmaz, Hande, Kübra, Simge (L) (Ezgi, Ebrar, Aslı)

DOMİNİK CUMHURİYETİ: B.Martinez, de La Cruz, Perez, Rivera, Eve, Marte, Martinez (L) (Perez, Pena, Gonzalez, J.Martinez, Arias)

SETLER: 25-20, 25-21, 24-26, 25-18

SÜRE: 120 dakika (26, 31, 37, 26)

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:43 
Gözde Yılmaz, Tayland, Bangkok, Güncel
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