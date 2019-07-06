Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya yenildi
Son Dakika Güncel Haber

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya yenildi

1 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya yenildi, System.String[]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, ABD-Çin karşılaşmasının kaybedeni ile yarın TSİ 10.00'da bronz madalya maçına çıkacak. Çin'in ev sahipliğinde Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde Avrupa Kıtası'nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Milliler, Brezilya'ya 23-25, 15-25 ve 10-25'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 10.00'da, bronz madalya karşılaşmasına çıkacak. Ay-yıldızlıların üçüncülük maçındaki rakibi ise; bugün oynanacak ABD -Çin karşılaşmasının ardından belli olacak.
Salon: Nanjing Olimpik Hakemler: Liu Jiang (Çin), Patricia Rolf (ABD) Türkiye: Ebrar, Meliha, Cansu, Şeyma, Kübra, Zehra, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Hande, Aslı, Meryem) Brezilya: Natalia, Leao, Ana Beatriz, Gabi, Macris, Bedani, Leia (L) (Amanda, Lorenne, Ratzke) Setler: 23-25, 15-25, 10-25 Süre: 1 saat 21 dakika (31, 26, 24)
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:10 Kaynak: İHA
voleybol, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de yol üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:33:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya'ya yenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]