Filenin Sultanları'na Ajda Pekkan ile kutlama

Ajda Pekkan ve Küçükçiftlik Park yönetimi, Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük elde ederek bronz madalyayı ülkemize kazandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı konsere davet etti. Olumlu yanıt veren Filenin Sultanları, Süperstar'ın şarkılarıyla başarılarını kutlayacak. Gece için dünden bugüne sevilen şarkılarından oluşan bir repertuar hazırlayan Pekkan, sahne kostümleriyle de dikkat çekecek. Ayrıca Süperstar için özel tasarlanan sahnede görsel şovlar yer alacak.