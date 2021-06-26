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SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama - Son Dakika

SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama

26.06.2021 17:08

SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılamaGiovanni Guidetti: Olimpiyatlar herkesin rüyasıdırEda Erdem Dündar: Bu madalya olimpiyatlar öncesi bize çok büyük bir moral olacak"Olimpiyatlarda hedefimiz kürsüde olup, madalya alabilmek"Ebrar Karakurt: Olimpiyatlarda bayrağımızı en iyi...

SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama

Giovanni Guidetti: Olimpiyatlar herkesin rüyasıdır

Eda Erdem Dündar: Bu madalya olimpiyatlar öncesi bize çok büyük bir moral olacak

"Olimpiyatlarda hedefimiz kürsüde olup, madalya alabilmek"

Ebrar Karakurt: Olimpiyatlarda bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışacağız

Meliha İsmailoğlu: Daha yeni başlıyoruz

ENVER ALAS/ İSTANBUL, (DHA) - İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde 3'üncü olarak bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Milli takımın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Çok mutluyuz. Bronz madalya bizim için çok önemli. Takım 17 maçta çok iyi performans gösterdi. Oyunculara çok teşekkür ederim" dedi.

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan Filenin Sultanları yurda döndü. THY'nin Bologna-İstanbul seferini yapan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu tarafından karşılandı. Mumcu, Filenin Sultanları'na ve teknik ekibe tek tek çiçek takdim etti.

GIOVANNİ GUIDETTI: OLİMPİYATLAR HERKESİN RÜYASIDIR

A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bronz madalya için mutlu olduklarını belirten Guidetti, "Bronz madalya bizim için çok önemli. 17 maç bence takım çok iyi performans gösterdi. Oyunculara çok teşekkür ederim. Önümüzde olimpiyatlar var. Biçim için çok daha zor olacak. Farklı bir turnuva. Bence bu sonuç Türk voleybolu için çok önemli. Dünyanın en iyi takımları olimpiyatlarda olacak. Herkes orada oynamayı hayal eder. Herkesin rüyasıdır. Biz buranın bizim için çok zor olacağını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

EDA ERDEM DÜNDAR: BU MADALYA OLİMPİYATLAR ÖNCESİ BİZE ÇOK BÜYÜK BİR MORAL OLACAK

Bronz madalyanın olimpiyatlar öncesi kendilerine moral olacağını vurgulayan takım kaptan Eda Erdem Dündar da "Keyifli ve zorlu bir turnuva oldu bizim için. Olimpiyatlardan önce takım olarak seviyemizi görmek adına önemli bir turnuvaydı. Oynarken keyif aldık. 1,5 senenin ardından buluşmak bize iyi geldi. Birbirimizi özlemişiz. Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü oyun ortaya koyduk. Henüz tam performansımıza ulaşmış değiliz. Başarıyla yurda dönmek en büyük hedeflerimizdendi. Üçüncülük madalyasıyla döndüğümüz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"OLİMPİYATLARDA HEDEFİMİZ KÜRSÜDE OLUP MADALYA ALABİLMEK"

Milletler Ligi'nin olimpiyatlar öncesinde önemli bir turnuva olduğuna dikkat çeken Erdem, "Turnuvanın genelinde zaman zaman iyi, zaman zaman da kötü oyun ortaya koyduk. Ancak henüz yüzde 100 performansımıza ulaşmış değiliz. 3'üncülük madalyası ile döndüğümüz için mutluyuz. Bu madalya olimpiyatlar öncesi bize çok büyük bir moral olacak. Olimpiyatlar sporun zirvesidir. Grubumuz çok zorlu. Hepimizin söylediği tek bir şey var; şampiyon bizim grubumuzdan çıkacak. Olimpiyatlarda hedefimiz kürsüde olup madalya alabilmek. Bizi destekleyen insanların enerjilerini hissediyoruz. Onlara takımızı adına çok teşekkür ediyoruz. Biz Filenin Sultanları olarak olimpiyatlara gittiğimizde bu arma için yüzde 100 ile savaşacağız" şeklinde konuştu.

EBRAR KARAKURT: OLİMPİYATLARDA BAYRAĞIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE DALGALANDIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Ay-yıldızlı oyunculardan Ebrar Karakurt ise istekli bir jenerasyon olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda adım adım gitmeyi planlıyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak, sonra güzel bir galibiyet almak ve önümüze bakmak. Maç maç düşünen bir takımız. Bu şekilde düşündüğümüzde güzel sonuçlar elde ediyoruz. Çok güçlü rakiplerimiz olacak ama biz bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışacağız. Tecrübeli ve genç oyuncuların güzel bir karışımı oldu. Yapacaklarımızı görmek için biz de heyecanlıyız. Güzel şeyler başardık, 3-5 sene sonra daha güzel şeyler başaracağımıza eminim. Gerçekten genç ve istekli bir jenerasyonuz. Takımımın kazanması için elimden geleni yaptım. Umarım işe yaramıştır. Takım olarak bir bütünüz. Ne zaman takım gibi oynasak, o zaman güzel başarılar elde ediyoruz. Takım arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı."

MELİHA İSMAİLOĞLU: DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

İtalya'daki maçların olimpiyatlar öncesi güzel bir hazırlık olduğunu ifade eden Meliha İsmailoğlu da "Takımımız için bu çok önemli bir dereceydi. Yaza daha yeni başlıyoruz. Bu sene çok fazla önemli turnuvalarımız var, olimpiyat var. Güzel bir hazırlık oldu bizim için. Şimdiye kadar bir ikincilik, bir üçüncülük oldu. Bir altın kaldı. O da neden olmasın. İnşallah seneye olur. 2018'te final oynamıştık ABD'yle, birinciliği kıl payı kaçırmıştık. Yeni bir takım olmamıza rağmen kafa tutabildiğimizi gösterdik. Şimdi daha fazla sorumluluk alarak, daha fazla oyun oynayarak kendimizi geliştirdik. Umarım seneye tekrar kafa kafaya finalde oynayabiliriz" şeklinde konuştu.

SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama
SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama
SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama
SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama
SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama
SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama
SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama
SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama
SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama

Meliha İsmailoğlu, Bronz Madalya, Eda Erdem, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Filenin Sultanları'na çiçekli karşılama - Son Dakika Spor


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