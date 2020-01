Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama

Eda Erdem Dündar: Çok keyifliyiz

Enver ALAS - Serhan TÜRK - Sezer AFŞAR - Özgür KABAN - İbrahim YILDIZ - İbrahim MAŞE/ - 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 yenerek tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki organizasyonda olimpiyat vizesi alan ay yıldızlı takım, Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Bando tarafından karşılanan millilere çiçek takdim edildi. Kafilede oyuncuların ve teknik heyetin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli, TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler ve TVF yetkilileri yer aldı. Oyuncular, marşlar söyleyerek zaferi doyasıya kutladı.

Oyunculardan Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Naz Aydemir Akyol, Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Fatma Yıldırım ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Emniyetli ve TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Bu isimlerin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

EDA ERDEM DÜNDAR: ÇOK KEYİFLİYİZ

"Beklediğimiz şeylerdi aslında şu an çok güzel bir bando takımı, destek var. Biz de tüm takım olmayı bekliyoruz, çıkacağız. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Herkese destekleri için çok teşekkür ederiz."

EBRAR KARAKURT: TÜRKLER HER YERDE, BİZİ ORADA ASLA YALNIZ BIRAKMADILAR

"Çok mutluyuz, bu büyük gururun ardından ülkemize vardık ve dışarı çıkmayı, bizi destekleyen insanlarla buluşmayı bekliyoruz. Çok gurur verici, açıkçası çok büyük bir karşılama bekliyoruz ve öyle olacağına da eminiz. Çok gurur verici bir olay, ülkemiz adına da aynı gururu yaşıyoruz. (Bilet taşıması hakkında) Bu benim görevim, taşıyorum ve Tokyo biletimizi gösteriyor, elimden bırakmayacağım. İlk maçta kötü başladık ama her şeyi düzeltebileceğimizin bilincindeydik ve bunun için her zaman antrenmanlarda çalıştık. Turnuvanın bu şekilde gitmeyeceğini düşündük her zaman, başlangıçlar önemlidir ama bunu düzeltebiliriz diye düşündük. Türkler her yerde ve bizi orada asla yalnız bırakmadılar. Her maçımızda sanki Ankara'daymış, Türkiye'deymiş gibi oynadık. Özellikle final maçında çok güzel bir atmosfer vardı, bizi yalnız bırakmadıkları için onlara teşekkür ediyoruz."

MELİHA İSMAİLOĞLU: İLK OLİMPİYATIM

"Benim ilk kez defa gideceğim bir olimpiyat olacak, inanılmaz gururluyuz. Herkese çok teşekkür ederiz."

NAZ AYDEMİR AKYOL: APELDOORN'U TÜRKİYE'YE ÇEVİREN SEYİRCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

"Tabii ki çok mutlu ve gururluyuz, çok büyük bir başarı elde ettik. Sadece tek takımın katılma hakkı elde edeceği bir turnuvada Avrupa kıtasını temsilen şampiyon olarak çıktık ve Tokyo'ya gitme hakkını elde ettik. Aslında çok da zorlu bir yoldan geçtik, kolay maçlar da oynamadık ve her geçen gün çok daha iyi ve büyüyen bir performans sergiledik. Tüm takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple gurur duyuyorum. Aynı zamanda da bize Apeldoorn'u Türkiye'ye çeviren tüm seyircilerimize teşekkür ederiz."

SİMGE ŞEBNEM AKÖZ: SESİM GİTTİ, İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI

"Gerçekten hepimizin hayal ettiği, bütün hayallerimizin en üst noktası olan Tokyo biletini almış bulunmaktayız. Ses falan gitti, inanılmaz bir atmosfer vardı. Aslında orada çok büyük bir mücadele verdik, olimpiyatlarda yer aldığımız için çok mutluyuz."

MERYEM BOZ: OLİMPİYATLARA DERECE YAPMAK İÇİN GİDECEĞİZ

"Öncelikle coşkulu karşılama için teşekkür ederiz, çok mutlu olduk. Bütün yıl boyunca bunun için çalışmıştık, emeklerimizin karşılığını alabildiğimiz için çok mutluyuz. (Mavi şimşek lakabıyla ilgili) Kendisi öyle uygun görmüş, halk da bunu sevmiş herhalde, teşekkür ederim. Şu an bir maçtan daha yeni çıktık, dinlenemedik. Tabii ki oraya derece yapmak için gideceğiz, kürsüye çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız."

FATMA YILDIRIM: GURUR VERİCİ BİR ŞEY

"Evet, inanması zor gerçekten bize nasıl bir şey olduğu daha dank etmedi, gerçekten gurur verici bir şey. Ülkemiz adına Türk bayrağını olimpiyatlara götüreceğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Zaten biz Hollanda'da evimizde gibiydik, inanılmaz bir Türk seyircisi vardı. Buradan da onlara çok teşekkür etmek istiyorum, olimpiyatlarda olacağımız için çok mutluyuz. Tabii ki hedef olimpiyatlardı ama oraya madalya kazanmak için gideceğiz. Önümüzde yaza kadar çalışmamız için uzun bir dönem var, madalya hedefimiz var. "

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

"Ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum, tabii kolay olmadı. Çok zor bir maratondu, çok zor mücadeleci bir süreçten geçtik. Neticede ülkemiz olimpiyatı hak ediyordu, bu hak ettiği olimpiyatı da hakkıyla, 22 saatte 2 maç oynatsalar da tüm zorlukları bize karşı uygulamaya kalksalar da Türk'ün gücünü ve Türk çocuğunun nasıl bir zafer elde edeceğini herhalde göz ardı ettiler. Bu mutlu sona bizi sahadaki o mücadeleyle ulaştırdılar, çok mutluyuz, gururluyuz, ülkemiz adına da sevinçliyiz. Gurur verici bir şey, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bizim bugüne kadar bütün organizasyonlarda hedefimiz hep madalya, hep kürsü demiştik. Sıra olimpiyat madalyasında, orada da bir kürsü yaşayacağımızı inanıyorum. Bu güce sahip bir takım, bunu başardı. Biliyorsunuz Avrupa'da da Avrupa'nın en güçlü takımları arasında, deplasmanda ev sahibi Hollanda'nın olduğu bir turnuvaydı. Şunun altını çizmek istiyorum ki bizi Ankara'da oynuyormuşuz gibi, biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda 14 bin seyirciye oynadı, voleybolun nerelere geldiğini, beklentinin neler olduğunu, çıtamızın nerede olduğunu halımız da biliyor. Bunun da bilincindeyiz, arkadaşlar çok çalışıyor, emek veriyor, elinden geleni sahaya yansıtmaya çalıştırlar ve ben o taraftara teşekkür etmek istiyorum, Apeldoorn'da bizi bir gün yalnız bırakmadılar. İnanın deplasmanda yurt dışında böyle bir taraftar desteği çok zor, bu desteği bize sağladılar, kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Ülkemize geldik kendilerine selam gönderiyorum. Çok güzel bir karşılama, devletimiz, sayın genel müdürümüz, burada bizleri karşılıyor. Bizi bir gün olsun yalnız bırakmadılar, gerek sayın bakanımız. Zaten maç biter bitmez bizi ilk arayan sayın cumhurbaşkanımızdı, sayın bakanımızdı. Bizi son düdük çaldığında, daha sahanın içindeyken kutladı. Burada da sayın iki genel müdür yardımcılarımız bizi karşılıyor, çok gurur verici bir şey, çok teşekkür ederim. Ülkemizin buna ihtiyacı var, inşallah böyle bir karşılamayı olimpiyat sonrası arzu ediyoruz, oraya layık olmaya çalışıyoruz. Olimpiyata gitmek değil, derece yapmak çok daha önemli. Gitmenin anlamı ve önemi o zaman daha iyi ortaya çıkacak, o yüzden bütün hazırlıklar ve çalışmalar bu doğrultuda. Yanılmıyorsam olimpiyatın son günü 9 Ağustos, inşallah 9 Ağustos'ta bu takım bir kürsü, bir madalyayla bu ülkeye dönecek. Hepinizin huzurunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

NESLİHAN DEMİR GÜLER: BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TURNUVAYDI

"Çok heyecanlıyız tabii ki, bizim için çok önemli bir turnuvaydı, Tokyo Olimpiyatları çok önemliydi. 2012'den sonra belki oynamadım ama yine takımın yanındaydım. Gerçekten kızlar bize çok güzel anlar yaşattı, öldük öldük dirildik diyebiliriz. Onların adına çok mutluyum, inşallah olimpiyatta da istediğimiz gibi madalyayla döneriz, şimdi heyecanla Tokyo'yu bekliyoruz. Tabiri caizse 'bize her yer Ankara' oldu. Çok sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar. Bir ara dönüp baktığımda kendi telefonumun kamerasıyla da çektim gerçekten Türk'ten başka seyirci yoktu. Yabancı seyirci çok azdı, tek tük aralara karışmıştı, 10 bin kişi falan sadece Türk vardı. Onlara çok teşekkür ediyoruz, sadece Hollanda'da yaşayan değil, Belçika'da, Almanya'da, civar ülkelerde yaşayan herkes geldi. Bu bizim için çok güzel bir andı, orada onlar bizimle biz de onlarla hasret giderdik. Çok güzel geçti."

PELİN EMNİYETLİ: ÇILGIN BİR HAFTAYDI

"Çok mutluyuz, gururluyuz. Çok zor bir turnuvadan çıktık, bizim için çılgın bir haftaydı. Takım olarak şu anda sizin de sayenizde bu anın tadını çıkarıyoruz. Çok inandık mücadeleyi ve savaşmayı hiç bırakmadık, gidemeyeceğimizle alakalı bir an bile tereddüt etmedik. Ekranları başında bizi izleyenler eminim bizim gibi hop oturup hop kalktı ama şu an mutlu sona ulaştığımız için şu anda çok keyifliyiz. Açıkçası turnuvaya kötü bir başlangıç yaptık, Almanya maçını kaybettik. Ama kaybetmemiz bizim için birazcık da itici bir güç oldu diyebiliriz. Almanya çok genç, tecrübesiz bir rakip fakat bu turnuvada çok iyi, istikrarlı oynadılar. Bizim maça gelene kadar da çok dişli bir rakiple karşılaşmadılar, oynadıkları takımlar çok direnç gösteremedi, ev sahibi Hollanda'da dahil. Biz çok geç bitirdik aslında Polonya'yla olan maçımızı, otele döndüğümüzde saat çok geçti ve Almanya maçına 22 saat vardı. Bazı maçlar vardır çok fazla dinlenmenize ve düşünmenize gerek yoktur ama biz her şeyimizle konsantre olduk, bütün hazırlığımızı yaptık. O maça çıkarken de en ufak bir şüphe duymadık çünkü özellikle Avrupa'dan olimpiyata gitmenin ne kadar zor olduğunu biliyorduk ve bu kadar yaklaşmışken de kaybetmek istemedik. Gerçekten müthişti, sahaya çıktığımızda her yer Türk bayraklarıyla doluydu, her yer kıpkırmızıydı. Ankara'yı biz de orada hissettik, öncelikle federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz bu organizasyonu yaptığı için. Çünkü aylar öncesinden turnuvanın Hollanda'da olacağı belli olduktan sonra federasyonumuz bizim için çalışmaya başladı. Orada bizimle birlikte olan gurbetçi vatandaşlarımıza, Türkiye'den bizi desteklemeye gelip bize inanan, yanımızda olan dostlarımıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim için harikaydı, son maçta zaten Almanya sanki ev sahibi baskısını hissedermişçesine oynadı. Sahada oynamak çok önemli ama tribün ve halkın desteğiyle oynamak bambaşka. O yüzden bunu başardığımız için, onlara da bu coşkuyu yaşatabildiğimiz için ayrıca mutluyuz, hepsine tek tek çok teşekkür ediyoruz."

