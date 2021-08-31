Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde - Son Dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt 20 sayıyla en skorer isim olurken; ona Eda 12, Hande 11, Tuğba 10, Zehra 9, Cansu 1 sayıyla eşlik etti.

Ay-yıldızlı ekip, 3 Eylül Cuma günü Sırbistan - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) - Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

Türkiye: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Ayça (L)

Polonya: Efimienko, Wenerska, Czyrnianka, Alagierska, Stysiak, Gorecka, Stenzel (L) Jagla (L) (Smarzek, Lukasik, Grajber, Nowicka)

Setler: 25-18, 25-14, 25-23

Süre: 1 saat 17 dakika (25' 23' 29')

(İHA)