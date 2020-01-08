Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet - Son Dakika
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Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet

6 saat önce

SALON: OmnisportHAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)HIRVATİSTAN: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Şeyma)SETLER: 28-26, 12-25,...

Filenin Sultanları'ndan kritik galibiyet, System.String[]

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)

HIRVATİSTAN: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Şeyma)

SETLER: 28-26, 12-25, 20-25, 21-25

SÜRE: 101 dakika (31,20,23,27)

A Milli Kadın Voleybol Takımı,  2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 26-28, 25-12, 25-20, 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrılarak gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında 10 Ocak Perşembe günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.


Hırvatistan, Macaristan, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:15 Kaynak: DHA
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