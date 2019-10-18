Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam
Son Dakika Güncel Filenin Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam

Filenin Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam

1 saat önce

Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ karşılaşması sonrası kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.

Filenin Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam, System.String[]

Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ karşılaşması sonrası kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.


Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize bir destek de Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan geldi. Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçını DSİ ile yaptı. Turgut Özal Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşen mücadelede karşılaşma sonuna kadar üstünlüğünü muhafaza eden filenin sultanları, maçı 3-0 galip bitirdi. Filenin genç yıldızları, galibiyetin skorunu Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlerimize armağan etti. "Gönlümüz ve dualarımız sizlerle" diyen Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, geceyi Mehmetçiğe asker selamı vererek taçlandırdılar. - ANTALYA

Barış Pınarı Harekatı, Kepez Belediyespor, voleybol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:36 Kaynak: İHA
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