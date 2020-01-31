"Filenin Sultanları"nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

"Filenin Sultanları"nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılarak önemli bir başarıya imza atan "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak.

Oyunlarda A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya mücadele edecek.

Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.

Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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