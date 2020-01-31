Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor

Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

6 saat önce

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu!

Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu, System.String[]

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu!


Milliler, Çin, Rusya, Arjantin ve ABD ile karşılaşacak.

voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:22 
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