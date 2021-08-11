Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği 15 kişilik kadrosu belli oldu.

Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!

Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!

Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti