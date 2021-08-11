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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı - Son Dakika

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

11.08.2021 13:37
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği 15 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceği 15 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF); Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın ev sahipliği yapacağı Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 15 kişilik sporcu kadrosunu açıkladı. 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvada ay yıldızlı formayı giyecek olan 15 kişilik kadro, şu isimlerden oluşuyor: Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.


Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

Voleybol Şampiyonası, voleybol, Tokyo, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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