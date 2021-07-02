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"Filenin Sultanları"nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu - Son Dakika

"Filenin Sultanları"nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

02.07.2021 14:54

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada "Filenin Sultanları", D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak milli takın maç programı şu şekilde:

18 Ağustos Çarşamba:

20.30/ Romanya-Türkiye

20 Ağustos Cuma:

20.30/ Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos Pazar:

17.30/ Türkiye-İsveç

23 Ağustos Pazartesi:

20.30/ Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos Salı:

17.30/ Hollanda-Türkiye

Avrupa Şampiyonası, Romanya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu - Son Dakika Spor


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