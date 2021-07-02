"Filenin Sultanları"nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada "Filenin Sultanları", D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek.
Grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak milli takın maç programı şu şekilde:
18 Ağustos Çarşamba:
20.30/ Romanya-Türkiye
20 Ağustos Cuma:
20.30/ Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos Pazar:
17.30/ Türkiye-İsveç
23 Ağustos Pazartesi:
20.30/ Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos Salı:
17.30/ Hollanda-Türkiye
Kaynak: AA
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