Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası serüveni başlıyor
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası serüveni başlıyor

1 saat önce

Orkid'in Cesaret Sponsoru olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli çalıştırıcı Giovanni Guidetti önderliğinde yeni bir başarı hikayesine kanat çırpmaya hazırlanıyor.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası serüveni başlıyor, System.String[]

Orkid'in Cesaret Sponsoru olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli çalıştırıcı Giovanni Guidetti önderliğinde yeni bir başarı hikayesine kanat çırpmaya hazırlanıyor. İlk kez dört ülkenin ( Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ev sahipliğiyle 23 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 CEV EuroVolley'de (Avrupa Voleybol Şampiyonası) yarışacak Filenin Sultanları, 2003 yılında Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan 16 yıl sonra yeniden madalya hedefliyor.


Türkiye'nin yer aldığı A Grubu maçları Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak. Milliler A grubunda şampiyonanın favorilerinden Sırbistan'ın yanı sıra, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile mücade edecek.


Türkiye, sırasıyla 23 Ağustos'ta Yunanistan, 24 Ağustos'ta Finlandiya, 26 Ağustos'ta Bulgaristan, 28 Agustos'ta Fransa ve 29 Agustos'ta Sırbistan ile karşılaşacak. Grubunda ilk 4 sırayı alan takımların üst tura çıkacağı turnuvada; grup maçlarından sonraki tüm maçlara Türkiye ev sahipliği yapacak.


Avrupa Şampiyonası'nın programı; 1 Eylül'de son 16 maçları, 4 Eylül'de çeyrek final karşılaşmaları, 7 Eylül'de yarı final karşılaşmaları ile devam edecek. Kazananın belli olacağı final karşılaşması ise 8 Eylül Pazar günü oynanacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:08 
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