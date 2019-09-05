Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası yarı finaldeki rakibi Polonya oldu
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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası yarı finaldeki rakibi Polonya oldu

3 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası yarı finaldeki rakibi Polonya oldu.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası yarı finaldeki rakibi Polonya oldu, System.String[]

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası yarı finaldeki rakibi Polonya oldu. Milliler, 7 Eylül saat 19.30'da Polonya ile Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finalde Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Almanya'yı 3-2 mağlup eden Polonya oldu.

Şampiyonanın ev sahiplerinden olan Polonya, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turunda İspanya'yı 3-0, çeyrek finalde de Almanya'yı 3-2 mağlup eden Polonya, ay-yıldızlıların rakibi oldu.

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak yarı final karşılaşması 7 Eylül tarihinde saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Millilerin yanı sıra; Sırbistan, İtalya ve Polonya, adlarını yarı finale yazdıran diğer ülkeler oldu.

Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri ve maç programı şu şekilde:

7 Eylül Cumartesi

17.00 Sırbistan - İtalya

19.30 Türkiye - Polonya

(İHA)

voleybol, Polonya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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