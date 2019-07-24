Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları'nın, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Filenin Sultanları'nın, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu

1 saat önce

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Filenin Sultanları'nın, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu, System.String[]
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.

Milliler, 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek elemeleri Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde bulunan Beilun Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Sanat Merkezi'nde oynayacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde ay-yıldızlıların programı şu şekilde:

02 Ağustos

TSİ 15.00 Türkiye - Almanya

03 Ağustos

TSİ 10.00 Türkiye - Çekya

04 Ağustos

TSİ 15.00 Çin - Türkiye - İSTANBUL
Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de fikstür şüphesi! Almanya'da camilere bomba ihbarı sürüyor İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:44:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları'nın, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]