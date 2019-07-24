Filenin Sultanları'nın, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya
ve Çekya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.
2020 yılında Japonya
'nın başkenti Tokyo
'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek.
Milliler, 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek elemeleri Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde bulunan Beilun Spor
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ve Sanat Merkezi'nde oynayacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde ay-yıldızlıların programı şu şekilde:
02 Ağustos
TSİ 15.00 Türkiye
- Almanya
03 Ağustos
TSİ 10.00 Türkiye - Çekya
04 Ağustos
TSİ 15.00 Çin - Türkiye - İSTANBUL