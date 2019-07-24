Son Dakika Haberleri: Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu
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Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu

1 saat önce

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu, System.String[]
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu. 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Çin, Almanya ve Çekya ile olimpiyat vizesi için mücadele edecek. Milliler, 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek elemeleri Çin'in ev sahipliğinde Ningbo şehrinde bulunan Beilun Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Sanat Merkezi'nde oynayacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından grubunu ilk sırada tamamlayacak ülke, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edecek. Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde ay-yıldızlıların programı şu şekilde:
02 Ağustos TSİ 15.00 Türkiye - Almanya
03 Ağustos TSİ 10.00 Türkiye - Çekya
04 Ağustos TSİ 15.00 Çin - Türkiye
(İHA)
Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
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